Si celebra quest'anno il centenario dello sceneggiatore bellunese che conquistò Roma. Uno dei protagonisti indiscussi della commedia all'italiana che ha legato il suo nome a quello di Alberto Sordi. La carriera di Rodolfo Sonego, nato a Belluno il 27 febbraio del 1921, si intersecò infatti a quella di Sordi. Assieme a questo artista e amico ammirato in tutto il mondo, Sonego costruì la sua originale carriera di sceneggiatore. In occasione dell'importante anniversario il Premio Rodolfo Sonego dedicato a giovani sceneggiatori (sostenuto da Mibact e Regione del Veneto), e la fondazione Francesco Fabbri vogliono rendere omaggio alla vita e alle opere di questo autore. E lo fanno affiancando al Premio dal tema Il cinema secondo Sonego un anno ricco calendario di attività, incontri, talk e laboratori dedicati allo sceneggiatore della commedia all'italiana. Oggi è in programma il lancio del nuovo sito internet dedicato al progetto che darà il via agli eventi. Il 27 di ogni mese, per i prossimi 12 mesi, il sito www.rodolfosonego100.it verrà aggiornato con tutte le attività e un nuovo contenuto multimediale inedito. Gli eventi vedranno la partecipazione di studiosi, sceneggiatori, giornalisti, registi, ex allievi della Bottega dell'autore, e toccheranno diverse città e realtà: i luoghi del bellunese, terra natale di Sonego, ma anche Roma, Torino e Venezia. Da Lago Film Fest, alla Fondazione Francesco Fabbri, passando per la Mostra del Cinema di Venezia, finendo per approdare al Torino Short Film Market. Una tavola rotonda sul lavoro di Rodolfo Sonego, una masterclass sul mestiere dello sceneggiatore, un laboratorio sulla critica cinematografica e workshop sul linguaggio cinematografico, una rassegna di cinema estiva per proiettare i grandi successi dell'autore bellunese, da Una Vita Difficile a Lo Scopone Scientifico. Il primo incontro il 27 marzo con un'intervista al figlio Giulio Sonego. Il passo successivo ad aprile durante le giornate dello Spring Camp del Premio Sonego a Solighetto presso Casa Fabbri. Con l'arrivo dell'estate un talk a Roma e l'avvio delle rassegne di cinema dedicate alle opere di Sonego. A chiudere l'estate l'incontro alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, a settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA