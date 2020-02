L'ESPOSIZIONE

«Mi ritrovai orgogliosa proprietaria di dodici fantastici (artefatti): si trattava di maschere e sculture della Nuova Guinea, del Congo belga, del Sudan francese, del Perù, del Brasile, del Messico e della Nuova Irlanda. Mi ricordai dei giorni in cui Max Ernst e io ci stavamo separando e (lui) li staccava dalle pareti (...) ora tornavano da me». Chi racconta è Peggy Guggenheim. L'«ultima Dogaressa» ricordava così nella sua Autobiografia i momenti salienti del divorzio con Ernst, lo stesso che l'aveva introdotto all'«arte primitiva», come sommariamente è stata definita per molto tempo. Da ieri quegli stessi oggetti, con un'operazione di riscoperta straordinaria, anche nell'uso del linguaggio (fieramente politically correct) sono tornati in mostra a Ca' Venier dei Leoni, l'antica dimora di Peggy, sulle rive del Canal Grande,

Ma non c'è solo una riscoperta di queste straordinarie opere d'arte, in maggior parte scolpite su legno; non vi è solo lo sforzo per ritrovare un lessico multilivello che abbandoni ogni forme di colonialismo nella parola, ma vi è anche la volontà (o meglio l'intuizione) di mettere in relazione le opere provenienti da quello che oggi chiameremo (il Sud del Mondo) con grandi intellettuali che nel corso del Novecento sono stati non solo attratti, ma anche condizionati dalle opere di sconosciuti artisti del legno, della paglia o del ferto.

OPERE IN DIALOGO

Così, accanto alla figura maschile seduta del popolo Dogon nel Mali si avverte il confronto (e il dialogo) con le opere di Henry Moore o con Pablo Picasso; il poncho con camelidi (900-1479 evo volgare) proveniente dal Perù è in relazione con Trasparenze degli elementi di Tancredi Parmeggiani realizzato nel 1957; e così ancora la Figura dell'antenato (1900-1960) proveniente dalla Papua Nuova Guinea si specchia ne La Foresta di Max Ernst (1927-28), o con le figure stilizzate di Alberto Giacometti. Insomma, opere in conversazione tra loro e che denotano da un lato lo sforzo nella ricerca di trovare un fil rouge comune tra le creazioni artistiche, dall'altro - e anche con enfasi - l'obiettivo di voler dare una dignità nuova a queste opere fin troppo spesso etichettate come primitive e così catalogate. Uno sforzo senza dubbio interessante soprattutto se attualizzato con l'emergenza immigrazione di questi anni, ma che rischia anche di essere sfumatamente ipocrita qualora fosse ribadita con troppa insistenza. La riflessione, comunque, è assicurata. «Attraverso due modalità opposte di allestimento - è stato sottolineato ieri all'inaugurazione - ci si è focalizzati sia sui significati originari delle opere sia sulle sue successive re-interpretazioni. La mostra intende contestualizzare l'approccio di Peggy Guggenheim nell'ambito ben più problematico della tradizione occidentale. Tracciare le traiettorie di questi oggetti è un atto che rivela gli intrecci formatisi tra colonizzazioni, annessioni, migrazioni e re-interpretazioni unitamente alla storia degli individui, noti o non riconosciuti che hanno realizzato questi oggetti migranti».

TEAM INTERNAZIONALE

L'esposizione, con gli onori di casa della direttrice della Guggenheim Collection Karol Vail è stata curata da un Comitato scientifico che ha visto lavorare insieme Christa Clarke, curatrice e studiosa delle arti dell'Africa alla Harvard University; Tripp Evans, professore di Storia dell'arte e Ellen McBreen del Wheaton College; la curatrice Fanny Wonu Veys dal Museo delle culture del mondo di Amsterdam, Vivien Greene che ha curato pure il catalogo. L'esposizione ha ottenuto il patrocinio dell'Unhcr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'operazione è stata sostenuta da un pool di aziende (Egf, Lavazza, San Lorenzo Yacht, dal gruppo di imprese riunite nella piattaforma Guggenheim Intrapresae) e dalla Fondazione Araldi Guinetti di Vaduz. «Il primo approccio - ha ricordato Vivien Greene - è stato quello di puntare all'attenzione sulle culture che definiscono le opere, riconoscendo l'esistenza degli artisti che le crearono per fini sociali o spirituali del tutto antitetici all'esposizione museale (e quindi occidentale). Per molte ragioni i nomi degli artisti non sono noti o non furono trascritti oppure furono addirittura occultati. Solo in un caso è stato possibile risalire all'atelier originale di un'opera. Il secondo approccio affronta la questione della tradizione che portò Peggy ad appaiare l'arte contemporanea e quella non occidentale sulla base di apparenti affinità concettuali o formali. Queste due metodologie opposte sottolineano le narrazioni errate imposte a oggetti rimossi dai contesti originari per iniziare una nuova storia in un percorso museale o comunque di collezionismo privato».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA