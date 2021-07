Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CANTIERIVENEZIA Sono iniziati da alcune settimane i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici e di adeguamento alle normative per la sicurezza delle due sedi del Liceo Marco Polo a San Trovaso, necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e per il miglioramento sismico degli edifici storici complessi. La Città metropolitana ha scelto infatti di eseguire i lavori nel periodo estivo, quando è interrotta...