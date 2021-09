Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOSTRACamminando all'indietro verso il futuro e con gli occhi fissi a un passato mai inattuale, la Fondazione Giancarlo Ligabue presenta la nuova mostra Power & Prestige. I simboli del comando in Oceania, in programma dal 16 ottobre al 13 marzo 2022 a Palazzo Franchetti, sede dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti a Venezia. L'esposizione, che riunisce per la prima volta in Italia e in Europa 126 bastoni del comando realizzati...