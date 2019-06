I 90 anni di Soleri: vita da Arlecchino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOSessant'anni nei panni di Arlecchino, dal 1959 quando venne scelto da Giorgio Strehler come sostituto dell'interprete principale, l'attore veneziano Marcello Moretti, per il ruolo di protagonista ne Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni, a lunedì scorso, quando si è presentato davanti ai giovani allievi dell'Accademia d'arte drammatica Nico Pepe a Udine per una lezione sulla commedia dell'arte diventata uno spettacolo d'alta scuola.Ferruccio Soleri il 6 novembre prossimo compirà novant'anni e nonostante l'età, quando...