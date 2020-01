Il 27 gennaio saranno 75 anni dal giorno in cui vennero abbattuti, dalle truppe sovietiche, i cancelli di Auschwitz. Una data simbolo cui la Rai dedica un'ampia programmazione che si estende nei giorni precedenti e successivi attraverso l'impegno di tutte le reti televisive e radiofoniche. Il culmine delle celebrazioni si avrà lunedì quando dalle 10.55 su Rai1 sarà proposta dal Quirinale la diretta, a cura del Tg1, del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il Giorno della Memoria. In un'ideale staffetta tra le reti si arriverà in prima serata, sempre su Rai1, con il terzo episodio della fiction di Michele Soavi La guerra è finita, che affronta il dolore, la confusione e le difficoltà dei sopravvissuti, attraverso lo sguardo dei bambini. Interpretata, tra gli altri, da Michele Riondino e Isabella Ragonese, prende spunto dalla vicenda storica degli orfani della Shoah che RaiStoria racconterà oggi con il documentario La casa dei bambini di Francesca Muci, in onda alle 22.50. Alla senatrice a vita Liliana Segre, con l'omaggio di Paola Lasi sarà dedicato Liliana ricorda (La Grande Storia Anniversari), sempre lunedì su Rai3 alle 15.20. Rai Scuola porta la testimonianza di Sonia, l'ultima ancora in vita dei 73 ragazzi ebrei salvati dalla deportazione dagli abitanti di Nonantola e la cui storia è raccontata nel documentario Memorie da Villa Emma (lunedì alle 7, alle 11 e alle 15). Ai Giusti è dedicato il documentario La memoria del bene - Alla ricerca dei giusti tra le nazioni (lunedì 27, Rai2 alle 23.40). Introdotto da Ubaldo Pantani, il documentario narra la vicenda umana di Moshe Bejski, internato a 21 anni, sopravvissuto grazie alla famosa Schindler's List, divenuto poi membro della Commissione dei Giusti. La ricostruzione storica, l'analisi delle spinte negazioniste e dell'antisemitismo sono il focus dell'impegno di Rai Cultura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA