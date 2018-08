I 5 Stelle: «Cambieremo la legge Delrio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAVENEZIA «Porteremo alle Camere una proposta per sistemare la legge Delrio e fare in modo che il sindaco metropolitano sia a elezione diretta dei cittadini di tutti i Comuni della Città metropolitana». Se il deputato della Lega Sergio Vallotto ha espresso un proposito, la senatrice mestrina dei Cinquestelle Orietta Vanin fa un passo in più parlando di un'iniziativa legislativa già in gestazione, che potrebbe accelerare con la ripresa a pieno regime delle attività parlamentari. In questo modo leghisti e pentastellati convergono su...