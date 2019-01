Hotel non versa l'imposta per 5 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TASSE E TURISMOVENEZIA L'ennesimo, ma sicuramente uno dei pesci più grossi. Perché evadere 120 mila euro di tassa di soggiorno in cinque anni e metterseli in tasca invece di versarli al Comune di Venezia, non è un affare da poco. Il giochetto però è arrivato al capolinea nei giorni scorsi, quando il Nucleo di polizia tributaria della polizia locale di Venezia e il primo Nucleo operativo metropolitano del comando provinciale della Guardia di finanza veneziana, hanno sollevato il velo sull'operato del titolare di un albergo del centro...