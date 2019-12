Hotel fantasma in centro, c'è un'altra segnalazione

IL CASO

VENEZIA Ancora un hotel fantasma nel cuore di Venezia, ancora una segnalazione alla Polizia locale. Nel mirino, sempre la solita catena cittadina di hotel. Identico, ovviamente, anche il sistema del raggiro: le camere offerte sui principali portali internet di prenotazione alberghiera, il pagamento di parte del soggiorno e poi - una volta arrivati alla porta della struttura - la sorpresa di trovarsi di fronte ad un albergo chiuso con un cartello in cui si chiede al cliente di rivolgersi ad una portineria vicina. L'unica che fa servizio di reception per quell'hotel e per gli altri quattro della stessa catena.

Proprio i quattro alberghi nei giorni prima di Natale erano stati multati dagli agenti del Servizio attività produttive ed edilizia della Polizia locale che avevano anche compilato una relazione ora sul tavolo del comandante del corpo di Polizia e pronta a finire a palazzo di Giustizia. Perché aver messo in vendita sui portali internet di prenotazione alberghiera, delle camere in strutture che in realtà non erano aperte, significa violare la legge regionale 11 del 2013 sullo Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Ed era servito a poco anche l'aver rimediato sistemando i clienti in altri hotel di sua proprietà, perché le camere in cui i turisti venivano dirottati una volta arrivati a Venezia non erano quelle prenotate e pagate sul web.

A dare la mossa all'inchiesta è stato un esposto dettagliato recapitato al comando della Polizia locale in cui si raccontava la situazione di quattro hotel nell'area Marciana e di Rialto messi in vendita come disponibili sui motori di ricerca di prenotazioni online, ma in realtà chiusi per ristrutturazione o senza nessuno a fare il servizio di accoglienza cliente.

Le fondamenta su cui poggia la denuncia firmata, sono una prenotazione realmente effettuata e l'impossibilità di poter accedere alla struttura ricettiva: in questo caso il turista arrivato a Venezia poteva comunque trovare posto in uno degli altri hotel della catena locale, come indicato nei cartelli affissi alla porte d'ingresso degli hotel prenotati, che indicano anche la distanza e il percorso da fare per raggiungerla. La segnalazione dalla quale è nata l'inchiesta della Polizia locale indica anche come tutte le strutture nel mirino degli agenti farebbero appoggio ad un'unica reception e l'ingresso nelle altre strutture sarebbe possibile solamente con le pulsantiere.

Ai quatto denunciati e ora multati, adesso si aggiunge la segnalazione di un quinto hotel in centro storico che, con lo stesso proprietario, si comporta all'identica maniera.

