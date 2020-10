L'APPUNTAMENTO

Nel capoluogo del vino torna, nel prossimo fine settimana (da venerdì 9 a domenica 11 ottobre) Hostaria Verona. Dopo il lungo lockdown e le relative problematiche sarà in pratica la prima manifestazione dell'anno di livello dedicata al vino e all'enoturismo, con un nuovo percorso di degustazioni ed eventi tra piazza Bra, piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio in totale sicurezza, tra novità e sorprese. E non sarà un piano B, fanno sapere gli organizzatori, ma semplicemente un'edizione in qualche modo speciale. Tanto per cominciare si è deciso di rinunciare a diversi spazi gastronomici a favore dei ristoratori del centro. Inoltre saranno coinvolti 50 esercenti del centro con promozioni speciali nei vari negozi. Hostaria sarà il contenitore di Durello&Friends, dedicato allo spumante di montagna dei monti Lessini, poi ci sarà una piazza dedicata al Garda doc e al consorzio Custoza. E, a proposito di vino, anche quest'anno il pubblico troverà una serie di bottiglie e tipologie per tutti i gusti e tutte le tasche, dal pregio diverso ma sempre e comunque di livello, per sperimentare vari gradi di degustazione.

Sarà protagonista il formaggio Monte Veronese con la didattica e i racconti in Piazza Bra. Ci sarà Gusta Caorle con il pesce del mare veneto e due eventi speciali con le vongole biologiche di Caorle, in piazza, sabato e domenica. E poi i ristoranti tematici dove in prima fila ci saranno di volta in volta tortellini, risotto e gnocchi di malga. E la foresteria con i vini di 5 regioni italiane. E non mancheranno spazi come il Charity Project, Impastarci per aiutare le donne vittime di violenza e una serie di ospiti speciali in veste inedita.

BIGLIETTI SPECIALI

Fra le numerose iniziative e novità, ecco il biglietto Soave Hostaria che include anche un voucher da utilizzare nei ristoranti e osterie del centro aderenti. Piazza dei Signori ospiterà, inoltre, un'area dedicata alle specialità di mare di Fondazione Città di Caorle e alle cantine ospiti delle altre regioni.

Fra le varie tipologie di biglietto resteranno confermati il biglietto Classico e il gettonato biglietto di Coppia che offrirà un'esperienza per vivere la città da un altro punto di vista. Si consiglia di acquistare i biglietti online sul sito della manifestazione ma saranno disponibili anche durante le giornate e venduti direttamente ai seguenti cash point: Ingresso Piazza Bra (cassa 1). Ingresso Piazza dei Signori (cassa 2). Orari: venerdì 9 ottobre dalle 18 alle 23, sabato dalle 11 alle 210, domenica dalle 11 alle 20. Per il programma completo e dettagliato delle singole giornate: www.hostariaverona.com.

SICUREZZA

Altro aspetto fondamentale è quello relativo alla sicurezza. Nelle aree del Festival verranno collocati adesivi a pavimento per garantire il distanziamento sociale, tutti gli espositori e il personale useranno la mascherina e seguiranno le normative vigenti. Spiegano gli organizzatori: Abbiamo lavorato tanto negli scorsi mesi nonostante il lock-down e stiamo ancora lavorando a pieno ritmo affinché la manifestazione riesca secondo i nostri standard e seguendo la filosofia di sempre, seppur con le dovute precauzioni. Non ci siamo lasciati abbattere.

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

