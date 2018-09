Horror al femminile Guadagnino scruta l'abisso del male

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO CRITICOIl giorno di Suspiria (l'attesa, la curiosità, il paragone) mette in ombra il resto del concorso, che però si difende più che dignitosamente, aggiungendo così altri tre tasselli a una corsa al Leone che, pur avendo un film in fuga come ROMA, vanta quasi la totalità dei film come degni della competizione. Luca Guadagnino ovviamente sposta radicalmente il suo sguardo sugli eventi nella scuola di danza che era al centro del capolavoro di Dario Argento, così intoccabile da sconsigliare remake a ricalco. Non siamo più a...