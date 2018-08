«Homo Faber» vetrina artigiana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOUn mondo senza artigianato è un mondo che muore: sentenziò saggiamente Albert Lesage quando, nel 1924 annunciava l'acquisizione del famoso laboratorio di ricamo Michonet che aveva scritto le pagine più importanti per la storia della moda firmata Worth, Paquin, M.me Vionnet (la grande couturière presso il cui atelier aveva lavorato la moglie di Lesage, Marianne). «Senza ricamo non può esserci alta moda» era il commento del grande ricamatore che collaborò di volta in volta coni grandi nomi della moda, da Elsa Schiaparelli, a...