Si arricchisce di nuove date Homo Faber che, forte del successo della scorsa edizione, non guarda solo al Vecchio Continente, ma si allarga al Giappone mettendo in dialogo i migliori maestri dell'artigianato europeo e orientale nell'isola di San Giorgio a Venezia. Ancora una volta a cura della Michelangelo Foundation dal 9 al 21 settembre 2021 la Fondazione Cini accoglierà Homo Faber: living treasures of Europe and Japan. Il format, originariamente previsto per l'edizione del 2020, si arricchisce grazie al contributo della Fondation Bettencourt Schueller attraverso la mostra Dialogo tra maestri d'arte di Francia e Giappone: la Fondation Bettencourt Schueller e il suo impegno a favore di Villa Kujoyama e della Manifattura di Sèvres. La fondazione francese entra quindi a far parte del team internazionale di curatori, designer e architetti che porteranno al pubblico il meglio dell'eccellenza artigiana d'Europa e del Giappone, nazione che è l'ospite d'onore della manifestazione. Tra i prestigiosi nomi che collaborano alla creazione delle quindici aree tematiche l'architetto Michele De Lucchi, la londinese Judith Clark, curatrice e progettista di mostre dedicate alla moda, il designer giapponese Naoto Fukusawa e il gallerista italo-belga Jean Blanchaert. Tra i nomi spicca l'architetto Stefano Boeri, il regista statunitense Robert Wilson, i giapponesi Tokugo Uchida e la fotografa Rinko Kawauchi. L'esibizione spazia su una superficie di 4.000 metri quadrati e offre l'opportunità di esplorare l'isola di San Giorgio Maggiore e il magnifico complesso architettonico della Fondazione Giorgio Cini.

