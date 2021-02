IL PRPGRAMMA

La seconda edizione di Homo Faber, che forte del successo del debutto, affianca ora ai grandi maestri artigiani europei quelli giapponesi. E le due mostre Le stanze del vetro: una dedicata alla straordinaria collezione di animali di Pierre Rosenberg e l'altra ai lavori di Tapio Wirkkala e Toni Zuccheri per Venini. Infine la riapertura della Galleria di Palazzo Cini a San Vio. Basterebbe questo per celebrare i settant'anni di attività della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. In realtà sono solo tre perle di un programma 2021 ricco di eventi, sia in presenza che online, che spaziano dalla storia dell'arte, alla musica, al teatro, agli studi religiosi. Sono più di trenta gli incontri tra convegni e presentazioni, sette le nuove esposizioni tra l'Isola di San Giorgio Maggiore e Palazzo Cini, oltre venti i progetti editoriali, a cui si aggiungono borse di studio e premi. Passando per una nuova stagione concertista accolta nell'auditorium Lo Squero.

GRANDI ESPOSIZIONI

Tra gli eventi più importanti dell'anno, quindi, l'apertura della Galleria di Palazzo Cini a San Vio, tra fine maggio e novembre, che sarà visitabile nei fine settimana grazie alla partnership con Assicurazioni Generali. Fiore all'occhiello è poi il ritorno del grande progetto sull'alto artigianato artistico Homo Faber, sempre a cura della Michelangelo Foundation che quest'anno si avvale della Japan Foundation. E in questo la Fondazione Cini riconferma il suo amore per l'Oriente e in particolare per il Giappone. Negli spazi dell'Isola di San Giorgio Maggiore, dal 9 al 26 settembre, i visitatori potranno perdersi e scoprire capolavori, mostre, installazioni e workshop che grazie al lavoro di un team di curatori internazionali, coordinati dal direttore della Fondazione Alberto Cavalli, presenteranno il lavoro di grandi maestri artigiani europei e di una selezione dei Tesori nazionali viventi giapponesi.

Il calendario della Cini prosegue con due nuove mostre sulla valorizzazione dell'arte vetraria veneziana del Novecento con l'esposizione dedicata agli animali di vetro di Pierre Rosenberg, dal 22 marzo al 1 agosto, e quella in omaggio a Tapio Wirkkala e Toni Zuccheri, a cura di Marino Barovier, dal 5 settembre al 10 gennaio 2022.

LA MUSICA

L'auditorium della Fondazione Giorgio Cini, vincitore del Premio Torta 2017, propone per il 2021 un calendario di dieci concerti che verrà inaugurato con un omaggio a Giovanni Morelli, musicologo sensibile e storico docente a Ca' Foscari, nell'ambito delle manifestazioni a lui dedicate nel decennale della scomparsa avvenuta nel luglio del 2011. Tra i protagonisti della stagione, che si snoda tra marzo e novembre, il Quartetto di Venezia, Sonig Tchakerian, Mario Brunello e il progetto SqueroJazz con Danilo Rea e Uri Caine. In cartellone anche un appuntamento musicale con L'Arte dell'arco e Roberto Loreggian organizzato in occasione di Homo Faber. Tra i concerti fuori cartellone si ricorda inoltre l'appuntamento dedicato al compositore Roman Vlad organizzato dall'Istituto per la musica ed eseguito all'auditorium Lo Squero dal mdi ensemble.

I PREZIOSI FONDI

In autunno si terrà l'ottava edizione del Premio intitolato alla memoria di Benno Geiger, ricordiamo che il suo fondo letterario è custodito proprio sull'Isola di San Giorgio. Al bando è associata una borsa di studio residenziale della durata di tre mesi al centro Vittore Branca per laureati, dottorandi e dottori di ricerca interessati allo studio del Fondo Geiger e all'approfondimento degli altri fondi letterari custoditi dalla Fondazione Cini. Accanto a queste iniziative, alcune borse di studio saranno dedicate a chi punterà le proprie competenze per la valorizzazione del patrimonio monumentale e artistico dell'Isola. Infine la Fondazione Cini proseguirà la digitalizzazione dei propri archivi grazie al nuovo centro Archive e non si fermerà l'intenso lavoro della messa in sicurezza del patrimonio monumentale dell'Isola di San Giorgio Maggiore messo a dura prova dall'eccezionale marea che ha colpito tutta la città di Venezia il 12 novembre del 2019.

Raffaella Ianuale

