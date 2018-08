Holi, musica e colore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUna cascata di polvere colorata sulla spiaggia. È l'effetto scatenato da Holi, il Festival dei colori che oggi farà tappa a Jesolo, sull'arenile di piazza Brescia. Si tratta del dilagante fenomeno che sta spopolando in tutta Italia, pronto a inondare di gioia e colore le spiagge-simbolo del divertimento estivo grazie al quale partecipanti ballano a piedi nudi sulla sabbia la migliore musica dei dj, lanciando in aria polvere colorata. Il popolare format che si ispira alla tradizionale festa indiana Holi, è stato importato per la...