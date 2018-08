CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ho visto l'ultima volta Cesare De Michelis, qualche ora prima che salisse al Quirinale per ricevere dal Presidente Mattarella l'insegna di Cavaliere al Merito del Lavoro. Era il primo dicembre 2017, l'incontro avvenne nella sede della Fondazione Bellisario e lui era molto divertito per quella onorificenza e per la cena organizzata dalla sua famiglia a Roma!!Dalla dolcezza delle sue labbra escono poche parole: Cara Lella sono contento del successo del tuo libro (Ad Alta Quota. Storia di una donna libera), hai fatto un buon lavoro. L'editore è...