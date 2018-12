CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ho valutato molto positivamente la scelta del governo di avviare un dialogo costruttivo con la Commissione europea, che ha agito con spirito collaborativo, sulla manovra di bilancio per giungere a soluzioni condivise, raggiunte in questi giorni». All'appuntamento con le alte cariche dello Stato per i tradizionali auguri di fine anno, Sergio Mattarella si presenta con un discorso non di circostanza. Otto cartelle per ribadire non solo l'importanza del Parlamento, specchio del pluralismo e luogo di confronto, ma anche del rapporto con...