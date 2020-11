Una corrispondenza dei primi anni 60 tra il musicista e scrittore blues Tony Glover (1939-2019) e l'amico Bob Dylan sarà offerta in un'asta online dalla casa Rr Auction di Boston giovedì 12 novembre, che rappresenta il top lot del catalogo «Marvels of Modern Music». Glover conobbe il giovanissimo Dylan a Minneapolis dove, a volte, condivisero lo stesso palco, e fu uno dei pochi amici in quella città con cui il celebre cantautore restò in contatto dopo il suo trasferimento a New York. Dylan dedicò il suo contributo in prosa-poesia a Glover nel 1963 durante il Newport Folk Festival, definendolo «il migliore amico».

Fa parte del carteggio una lettera, carica di cancellature e correzioni, inviata dal 21enne Dylan a Glover nel gennaio 1962, in cui ricorda con un certo rimpianto «tutta quella fischiante musica armonica che stai facendo lì, in quel buco sotterraneo». Raccontando delle sue scorribande notturne, il menestrello del rock futuro premio Nobel della letteratura scriveva tra l'altro all'amico: «Siamo andati una volta a vedere John Lee Hooker suonare il blues a Folky City.... Ero a Schenectady la scorsa settimana suonando e cantando - ho speso così tanti soldi che ho dovuto suonare un notte extra solo per tornare a New York ... Se vuoi scrivermi, manda una lettera a Bob Dylan - Earle Hotel - Washington Square North - New York. Questo è tutto per ora, credo di iniziare a giocare a poker a volte per far passare le mie preoccupazioni». Dylan concludeva la missiva con una famosa citazione di Woody Guthrie: «Questo mondo è tuo, rilassati ma prendilo». In una lettera del febbraio 1962, scritta un mese prima dell'uscita del suo album di debutto, Dylan scriveva a Glover: «Sto provando una nuova accordatura sulla chitarra, devi ascoltarla per crederci... Non c'è molto lavoro qui intorno, ora non sto lavorando, sto scrivendo molto... I tempi non sono troppo belli da nessuna parte in questo momento».

