L'INTERVISTA

Ha cantato in Vaticano davanti a Papa Francesco per celebrare Giovanni Paolo II, come solista si è esibita nelle orchestre dirette da Salvatore Accardo, Karl Martin, Hubert Stuppner. Nel mondo della musica leggera ha collaborato con Franco Battiato, Lucio Dalla, Claudio Baglioni, Ron e Andrea Bocelli. In questi giorni è uscito il suo nuovo singolo Ho visto un sogno. Lei è Silvia Nair al secolo Silvia Viscardini, rodigina, musicista, cantante e compositrice. Con il suo album di debutto Sunrise s'è fatta conoscere nel mondo scalando le classifiche in Giappone, Corea del sud e Taiwan, e con Shine on now - you are a star, ha avuto successo anche in Italia. Grazie a Sunrise era stata affiancata a Celine Dion e Sarah Brightman. Poi sono arrivate anche le colonne sonore come quella per film El numero Nueve, Gabriel Batistuta e per il docufilm Il triangolo della morte - I mostri di Firenze di Andrea Vogt.

Come nasce questo nuovo singolo che anticipa l'album?

«Ogni album - dice - per un artista è come un figlio. Sono una persona curiosa, in continua evoluzione. Questo singolo per la prima volta dichiara la mia anima non solo pop e classica, ma anche rock. Poi, per la prima volta ho lavorato con due produttori artistici olandesi, dalla visione e appeal internazionali».

Per questo ha lasciato la professione di notaio decidendo di dedicarsi alla musica?

«Ho svolto la pratica notarile perché quella era la mia direzione, ma non sono diventata notaio. Ho lasciato tutto per la musica perché non potevo reprimere ancora la mia vera essenza, vivendo una quotidianità e un ruolo che non mi appartenevano. Essere artista non significa solo cantare o suonare bene, scrivere belle canzoni. È un modo di essere e di vivere diverso, non omologato, nuovo, unico».

Quale è il messaggio che emerge dai suoi brani?

«Parlerò del mio terzo album quando uscirà in autunno, ma già questo primo singolo rappresenta un biglietto da visita del nuovo progetto artistico internazionale. Con i miei testi, le mie musiche e il canto racconto il mio mondo interiore, la mia visione, il mio vissuto. Ho visto un sogno è un brano rock sinfonico che comunica con un testo poetico l'importanza del sogno nella vita di un uomo, come obiettivo da perseguire con visione e determinazione. Il sogno infonde uno straordinario potere, una forza che abbatte paure, pregiudizi e limiti. Permette di raggiungere risultati ritenuti impossibili. Migliora la vita di chi lo possiede. E porta progresso all'umanità. I sogni scrivono storie, il sogno cambia la Storia. Poi ci sono i visionari: uomini e donne che vedono lontano».

E poi c'è stata la collaborazione con due produttori discografici di fama internazionale come Franck Van Der Heijden e Michael La Grouw.

«Io ho scritto il testo, la musica l'ho composta insieme a Michael LaGrouw mentre Franck ha colto lo spirito poetico della strofa con un arrangiamento rock sinfonico».

Rispetto agli esordi quanto si sente cambiata come artista?

«Sono una donna contemporanea e indipendente, in continuo divenire, curiosa e onnivora in musica come in altri ambiti. Il vissuto e la maturità personali incidono inevitabilmente sulla creatività e sulla produzione artistica. L'artista Nair è cambiata perché la donna ha viaggiato, vissuto, sofferto, gioito, amato capito. Ma una nuova, eccitante avventura ha inizio e lo farò con l'entusiasmo, la follia, la passione di sempre».

Nicola Astolfi

