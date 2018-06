«Ho pagato i lavori della casa Ater non ho visto il rimborso promesso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAVENEZIA Dal 2014 chiedeva che al piano di sopra l'Ater provvedesse a fare gli opportuni accertamenti, ma niente. Dopo svariati tentativi per trovare una soluzione andati a vuoto, Linda Palmarin non ce l'ha fatta più e ha deciso di agire da sola, incaricando una ditta per verificare che fosse tutto a posto. «Se non l'avessi fatto - spiega - ora non ci sarei più, il soffitto mi sarebbe crollato addosso». La donna vive alla Giudecca in una palazzina di nove appartamenti, sei dell'Ater e tre di privati, come il suo. Dopo cinque anni...