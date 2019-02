CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ho letto ancora una volta sul Gazzettino il mio nome nella classifica dei manager pubblici più pagati d'Italia in relazione alla mia carica di Presidente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. L'articolo del 5 febbraio titolava infatti, Ecco gli stipendi dei manager pubblici e subito sotto in prima evidenza comparivano il mio nome, una mia foto ed i miei redditi privati. Abbia pazienza, ma il pezzo muove da un presupposto totalmente errato che va chiarito una volta per tutte: al Conservatorio Benedetto Marcello ricopro la carica di...