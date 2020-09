Ho incontrato per la prima volta Philippe Daverio una sera, a una piacevole cena, ad Asolo, a casa di Giorgio Fantoni. Non era più assessore alla cultura del Comune di Milano (giunta Formentini), non era ancora un personaggio televisivo a tutto tondo. Erano comunque già evidenti un'insaziabile curiosità e insieme la convinzione incrollabile come hanno notato oggi molti commentatori e come riportano le sue biografie on line di essere a pieno titolo uno storico dell'arte. Quest'ultima definizione copre com'è noto numerose fisionomie e ambiti anche più numerosi. E se noi considerassimo il cv di Daverio nell'ottica della VQR o della ASN avremmo difficoltà a dare una risposta definitiva e dirimente. Philippe è stato certamente uno studente studioso (lo si capiva dopo cinque minuti e non è un dato irrilevante), un gallerista capace e un organizzatore di eventi culturali anche di una certa complessità, un docente universitario (professore ordinario a Palermo, da zero, in Design industriale, per quasi dieci anni, sino al 2016: prima saltuarie esperienze allo IULM e al Politecnico di Milano), uno straordinario (e celebre) divulgatore televisivo, un personaggio pubblico controverso, invitatissimo e capace di risultare sempre almeno pertinente. Il tutto un suo bel tratto con una encomiabile sprezzatura (c'entra appunto, ancora, quella curiosità cui accennavo) e con scarso senso comune. Un uomo d'altri tempi, ben radicato nel XX sec. che per lui, come ha ripetuto tante volte (forse non con piena ragione), si era concluso nel 1989. A Venezia è venuto infinite volte, a Ca' Foscari meno: tre, quattro episodi, lasciando però ogni volta qualche traccia comunque percepibile. La prima, probabilmente, fu alla fine di gennaio del 2008, a Ca' Dolfin, per la presentazione che si ricorda esilarante (con Alberto Castoldi e Gianroberto Scarcia) degli atti in due volumi di un fitto seminario su L'Oriente. Storia di una figura nelle arti occidentali (1700-2000), a cura di Paolo Amalfitano e Loretta Innocenti. Era già professore a Palermo ma aveva conservato intatta la sua carica esplosiva e Scarcia non era una miccia trascurabile. La seconda fu poco più di un anno dopo, nell'aprile 2009: voleva dedicare una puntata della sua fortunata trasmissione Passepartout alla mostra che avevo curato sull'arte dell'Etiopia cristiana (Nigra sum sed formosa) e siamo stati insieme due giorni. Lì ho toccato con mano il metodo Daverio (che non rivelerò) e compreso le sue straordinarie attitudini nel montaggio come momento essenziale di ogni racconto visivo (o tele-visivo), con contatti non occasionali (e spesso meditati) con le teorie di jzentejn. Il servizio non andò mai in onda: Philippe li costruiva e aspettava che la RAI glieli comprasse, bene che fosse andata sarebbe stato trasmesso due anni dopo la chiusura della mostra. Alle mie obiezioni rispose che alla gente non importava, che a loro andava bene così: fui allora testimone oculare del grande interesse che creava nel pubblico, anche solo camminando per Venezia. La terza è la più ricordata, e coincide con la sua partecipazione a VenetoNight 2012. Il suo intervento nel Cortil Grande iniziò alle 23 e andò oltre mezzanotte. Le immagini e i video (visibili su Youtube Ca' Foscari) attestano la presenza attenta e divertita di centinaia di ragazzi. Philippe doveva parlare di invenzioni e ricerca (al telefono mi aveva accennato a Leonardo), parlò più di musica e di odori d'infanzia: parlò insomma del suo mondo, in cui tutto si teneva e in cui c'era il dovere della trasmissione del sapere. Con o senza le note a piè di pagina. Altri appuntamenti sfumarono all'ultimo, purtroppo non ce ne saranno altri, almeno per qualche tempo.

*Direttore del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali Università Ca' Foscari di Venezia

