Ho già avuto modo di esprimere il mio sconcerto di fronte alla ormai nota sentenza della Corte di Cassazione sul caso Grilli, quando i supremi giudici senza che ci fosse stata alcuna avvisaglia archiviarono il criterio del tenore di vita nella determinazione dell'assegno di divorzio adottando quello della carenza dell'autosufficienza economica del coniuge più debole. Rimasi sconcertato, sorpreso e contrariato e non lo nascosi, anche se la pronuncia arrivava dal podio più autorevole. Di per sé non si poteva dire che il ragionamento fosse...