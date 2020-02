HO espresso la mia preoccupazione per il silenzio che l'Unione europea mostra, al di là delle parole di circostanza, sulle conseguenze economiche che il Veneto, e di conseguenza l'Italia, sta vivendo a causa dell'emergenza determinata dal coronavirus. Ora il senatore Monti dichiara che l'effetto recessivo non sarà automatico, ma che la richiesta di deroghe da parte nostra rischia solo di aumentare il deficit. E quindi, mi chiedo, quale la soluzione che il senatore Monti proporrebbe per scongiurare una crisi che appare del tutto evidente? Ora che anche Parigi dichiara apertamente l'epidemia, che gli Stati Uniti si preparano ad affrontare un'importante crisi economica, penso che invece di intervenire parlando di stagflazione, oggi si debba dire a gran voce che l'Europa deve agire per salvaguardare l'economia di un Paese che dell'Europa è socio, e che ogni anno è chiamato a contribuire in solido con le risorse dei suoi cittadini al mantenimento dell'Unione. Non solo per l'Italia o per il Veneto, ma per salvaguardare l'economia dell'intero Continente. Allora i casi sono due: o siamo davvero membri di questa Europa nel bene e nel male, oppure riconosciamo pure che l'Europa serve per alzare lo spread come strumento per tenere a bada i cosiddetti populisti. Se oggi il Governo, in linea con quello che pensa e dice Monti, non ritiene di dover chiedere misure chiare, nette, e immediate, il rischio di contagio recessivo non solo c'è, ma produrrà una coda estremamente complicata da gestire. Il Veneto è una delle Regioni che maggiormente sostiene il Pil nazionale, e non capire che bisogna intervenire oggi con un'iniezione di liquidità per il sostegno delle attività produttive significa non comprendere che una crisi veneta può determinare una crisi nazionale ed europea. E l'inerzia in questi casi porta solo disastri: Europa e governi nazionali devono intervenire subito e prima che le economie entrino davvero in recessione. Perché un conto è curare una ferita, un conto è intervenire su una emorragia e un conto è perdere i sensi perché rimani senza sangue. Lunedì incontrerò tutte le categorie economiche regionali per fare il punto della situazione. E a chi pensa di polemizzare con il Presidente Zaia per il presunto eccesso di allarmismo dando a noi la responsabilità di questa situazione dico che se oggi possiamo chiedere al Governo di interrompere lo stato d'emergenza, la chiusura delle scuole e dei locali di grande affollamento, è proprio perché siamo intervenuti con tempestività a protezione della nostra gente. Invece di puntare il dito verso la Regione, o come fa Monti contro i cosiddetti populisti, si faccia sul serio fronte comune e si mettano in opera tutte le buone intenzioni che si dichiarano sui giornali. Europa e Governo devono intervenire con tempestività, altrimenti l'onda lunga che avremo in Europa ci metterà ulteriormente in difficoltà.

*Assessore allo sviluppo economico ed energia del Veneto

