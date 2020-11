Ho avuto recentemente il piacere di rincontrare il Prof. Achille Giacometti che mi ha reso edotto dell'iniziativa di sviluppare un polo d'eccellenza a Venezia nell' ambito delle ricerche in farmacologia. Nella mia doppia veste di imprenditore in ambito biotecnologico (in particolare nel campo delle terapie e della bioproduzione) e di residente a Venezia, non posso che sottoscrivere quest'iniziativa che permetterà alla Città di programmare uno sviluppo su altre basi che non il mero turismo e che rafforzerà le attività d'eccellenza esistenti. Le biotecnologie saranno il vero motore d'innovazione del XXI secolo e abbracceranno degli aspetti ben superiori che il semplice aspetto terapeutico, in quanto permetteranno di affrontare ambiti che vanno dalla bioproduzione (per esempio di polimeri innovativi per l'elettronica), al packaging nel tessile e nei materiali per l'edilizia, allo stoccaggio d' informazioni (DNA storage), a molto altro ancora. Esse porteranno altresì una dimensione ecologica per uno sviluppo sostenibile a Venezia, rappresentando un modello per tutto il pianeta. Non si tratta infatti di un'industria effimera ma associata a delle tecnologie di punta e complementari, quali ad esempio l'intelligenza artificiale e la robotica. Va ricordato inoltre che le biotecnologie veicolano tutta una serie di servizi a valore aggiunto quali la comunicazione, l'eventistica, il turismo d' affari, gli aspetti legali (di cui sono grandi consumatrici), etc. L'implementazione di una tale attività permetterà ai giovani della regione di accedere a sbocchi molto interessanti e a posizioni ad alto valore aggiunto con ottimi salari, consentendo quindi di programmare un futuro nella loro regione e nella loro città di nascita senza essere costretti ad emigrare, regalando così ad altri paesi l'eccellenza della formazione italiana. Essa permetterà altresì di attirare talenti, ingegneri, ricercatori, che troveranno allo stesso tempo nel cuore della città una straordinaria qualità del quotidiano e progetti entusiasmanti, in un periodo nel quale questi giovani percepiscono sempre di più il peso della vita nelle grandi metropoli del XXI secolo, man mano diventate sempre meno vivibili. Venezia è sempre stata al centro delle innovazioni che hanno rivoluzionato il mondo, ad iniziare ad esempio dallo straordinario sviluppo della stampa nel XVI secolo che ha visto la Serenissima dominare il mercato per oltre un secolo, grazie alla sua capacità di sviluppo tecnologico, al suo dinamismo commerciale e al suo sistema giuridico, precursore del sistema brevettuale oggigiorno alla base di tutti i progressi in ambito tecnologico. Ma va anche ricordato, molto più recentemente, lo sviluppo di un polo chimico di primaria importanza a Marghera nella prima metà del secolo scorso: conoscendo l'indissolubile legame tra biotecnologia e chimica, tale storia industriale giustifica già da sé l'ambizione di divenire un attore insostituibile nell'innovazione in questo settore. Credo altresì che Venezia abbia saputo sempre associare successo e rigore, rischi e creatività, per svilupparsi e divenire così una città unica. Venezia ha l'innovazione nel suo DNA!

