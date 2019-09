Hillary e Mike, americani a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMERICANIVENEZIA Per lei era la prima volta a Venezia, ne è rimasta colpita ovviamente: «La più bella città del mondo», ha pronunciato a Roberto Vianello, il gondoliere di Bacino Orseolo che l'ha accompagnata in tour serale tra i canali della città. Tre notti al Bauer con la segretaria e due amiche, seguite dalle guardie del corpo: così Hillary Clinton ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in laguna. Tanto relax che in gondola il gruppetto avrebbe pure intonato qualche canzone. Un tour, quello con Vianello, organizzato da...