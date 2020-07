IL FESTIVAL

Letteratura, politica nazionale ed estera, bufale online, ma anche bon ton, gusto, ambiente, passando per la pandemia che ha stravolto il modo di vivere. Tutto questo è stato il Festival Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle, organizzato dalla Cinzia Vitale Onlus, per celebrare la presenza del romanziere statunitense in Veneto. Nell'arco di una settimana, la rassegna ha ospitato personalità di assoluto prestigio nazionale ed internazionale, dando spazio a dibattiti che hanno attirato il grande pubblico sia nel salotto buono di Piazza Vescovado, che nell'area teatro del comparto Green Oasis della spiaggia di Ponente. Tanti i giornalisti intervenuti a cominciare da Maurizio Belpietro, direttore di Panorama, e Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, mattatori della seconda serata dedicata alla figura del premier Giuseppe Conte ed alla situazione politica italiana dopo l'accordo sul Recovery Fund. Altri giornalisti che hanno offerto interessanti spunti di riflessione sono stati Toni Capuozzo, Fausto Biloslavo, Pino Scaccia e Paolo Celata. Importante il contributo di Mauro Giacca, scienziato del King's College di Londra, che ha fatto il punto sulla ricerca del vaccino anti-coronavirus, mentre Floriana Bulfon, giornalista d'inchiesta de L'Espresso e Repubblica, ha raccontato tutti gli errori della giunta regionale lombarda nella gestione dell'emergenza Covid nelle Rsa. Sempre a proposito di scelte sbagliate nell'affrontare il Covid, non poteva mancare l'amministrazione Trump che rischia di trovarsi penalizzata alle presidenziali Usa.

INTERVENTI TOCCANTI

Toccanti, infine, gli interventi in video-collegamento dei genitori di Giulio Regeni con l'appello al Governo italiano affinché lavori per rendere giustizia al giovane ricercatore ucciso al Cairo nel 2016. Memorabile anche la serata che il Festival ha dedicato a Bruno Bertoldi, l'ultimo sopravvissuto all'eccidio di Cefalonia del settembre 1943. L'ultracentenario residente a Bolzano ha raccontato con incredibile lucidità l'epopea tragica tra gli orrori dei lager nazisti e dei gulag sovietici. Ieri sera la rassegna ha dato spazio, infine, a due momenti celebrativi. Dapprima il sindaco Luciano Striuli ha consegnato il Premio Città di Caorle a Colleen Barry, giornalista dell'Associated Press, poi il direttore artistico del Festival Roberto Vitale ha svelato il vincitore del Premio giornalistico Papa Ernest Hemingway 2020. Ad aggiudicarsi il riconoscimento, che garantisce anche un premio in denaro e la penna Hemingway Montegrappa, è stato Pasquale Ancona, 25enne che studia alla Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo essersi laureato con il massimo dei voti in Giornalismo e Cultura editoriale. Ancona, che lo scorso anno ha vinto il premio Walter Tobagi per giornalisti praticanti, collabora con giornali locali da quando ha 17 anni e nel 2018 ha svolto uno stage nella redazione Loft-Il Fatto Quotidiano di Roma. «Un festival dalle grandi emozioni - ha detto Roberto Vitale - sentire dalla voce dei protagonisti i racconti dell'attualità in Italia e nel mondo ci ha consentito di riprendere le dimensioni in un contesto sociale in cui paura e diffidenza avevano fatto pensare al peggio. Il Premio Papa ha consentito di accendere i riflettori su quelle che sono e devono essere le scelte che ogni cittadino deve fare per uscire da un tunnel che vedrà l'Italia rinascere ed essere protagonista».

Riccardo Coppo

