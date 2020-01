Harry e Meghan si dimettono da reali: «Vogliamo lavorare»

LO STRAPPO

Harry e Meghan progettano un passo indietro rispetto agli obblighi legati alla Royal Family e annunciano al mondo intero di volersi costruire un futuro di indipendenza, anche economica, tra il Regno Unito e il Nord America. Solo che a meno di due ore dal loro comunicato, inviato attraverso Buckingham Palace, una nota della segreteria di Elisabetta II getta una luce sinistra sulla scelta: «Le discussioni con il duca e la duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Capiamo il loro desiderio di prendere un approccio diverso, ma si tratta di questioni complicate che ci vorrà del tempo per definire». In sostanza, secondo alcune fonti di stampa, la regina sarebbe «delusa» per non essere stata informata.

Il disagio della coppia era noto da tempo, il rapporto con la stampa pessimo e il comunicato, garbato nei toni e anche nel titolo - «un messaggio personale dal duca e dalla duchessa del Sussex» - non lasciava infatti margine di dubbi: «Dopo molti mesi di riflessione e di discussioni interne, abbiamo deciso di iniziare una transizione quest'anno nel tentativo di ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo nell'istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri senior' della famiglia reale e lavorar per diventare finanziariamente autonomi, pur continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la regina».

Per ora il secondogenito di Diana e l'ex attrice figlia di un'assistente sociale afroamericana hanno annunciato di voler continuare a rispettare gli impegni presi, ma dividendosi tra due paesi in modo da insegnare al figlioletto Archie «ad apprezzare la tradizione reale nella quale è nato, pur dando alla nostra famiglia lo spazio per concentrarsi sul prossimo capitolo, compreso il lancio della nostra associazione benefica». La meta potrebbe essere la casa da 10 milioni di sterline su Vancouver Island dove hanno passato le vacanze di Natale, mentre il resto della famiglia era a Sandringham e il principe Filippo veniva ricoverato. Poi, in attesa di dare altri dettagli sui loro progetti, Meghan e Harry hanno ringraziato per il «continuo sostegno» ricevuto.

LA BEFFA

Una frase che suona un po' beffarda visto che è proprio con la stampa che la coppia ha avuto più problemi dal loro fidanzamento. Dopo una fase iniziale di simpatia e incanto per la trentottenne Meghan, così diversa dalle giovani donne viste negli ambienti reali, l'opinione pubblica ha iniziato a spaccarsi in maniera netta tra chi la considera una modernizzatrice vittima di attacchi razzisti e sessisti e chi invece la ritiene un'arrivista che nel giro di poco ha rovinato l'armonia tra Harry e il fratello William, futuro re, che non ha saputo costruirsi alleanze all'interno della famiglia, a partire dalla cognata Kate con cui si vocifera di una rivalità accesissima, e che soprattutto non ha saputo interpretare il suo ruolo, scegliendo una linea informale e ribelle che The Firm', ossia la famiglia reale, vede come dannosissima per la sua sopravvivenza. E la serie impressionante di dimissioni nello staff di Meghan ha rafforzato l'immagine di una persona difficile, viziata, impossibile da gestire, lontana dalla carismatica sostenitrice delle grandi cause del mondo, dal femminismo all'ambientalismo alla tolleranza. E Harry, che prima di conoscerla aveva vissuto una stagione d'oro che lo aveva portato ad essere uno dei reali più amati dal pubblico, è apparso in difficoltà con lei, intristito, aggressivo con una stampa che ha cercato di arginare finendo con aizzarla ancora di più e soprattutto disperatamente inconsistente nel suo predicare politiche verdi' pur viaggiando a bordo di jet privati.

Il capitolo dell'indipendenza economica non è stato ancora discusso: i due hanno un patrimonio personale significativo ed è difficile pensare che la regina o il principe Carlo possano tagliargli del tutto i circa 2 milioni di sterline all'anno che ricevono, oltre ai proventi delle tenute del principe di Galles. Ma la stagione si preannuncia piena di sorprese.

