Nella rete degli hacker ci è finita pure lei a quanto pare. Video di bambini che giocano o di gente in viaggio. Il profilo Facebook di Mina è stato preso di mira la notte scorsa dagli hacker che hanno pubblicato a insaputa dell'artista diversi video in lingua inglese. Le clip sono poi sparite, ma la pagina è fuori dal controllo degli amministratori e da ore nelle mani di ignoti. Lo staff dell'artista ha segnalato la vicenda a Facebook, unico a poter intervenire per bloccare gli hacker.

«Penso che questa pagina sia stata hackerata o venduta, sono 2 ore che la mia home è piena di video strampalati provenienti da questa pagina, che poi però devono essere subito cancellati perché qui non li vedo», ha scritto una fan della cantante.

Mina non è la prima a finire nel mirino degli hacker sui social media. Già in passato numerosi artisti negli Stati Uniti erano finiti nella rete di alcuni malintenzionati digitali tanto da far scattare delle denunce penali. Analoghe vicende anche in Estremo Oriente dove addirittura una cantante molto apprezzata, e finita nella rete degli hacker, si era suicidata per le vessazioni continue.

