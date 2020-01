Hackerato il profilo di Mariah Carey

Brutto risveglio per la cantante americana Mariah Carey per questo 2020. Il suo account Twitter è stato hackerato nei giorni scorsi, sembra da un gruppo che ha già violato l'account del Ceo del social, Jack Dorsey. Secondo Variety, infatti, uno dei tweet aveva l'hashtag #ChucklingSquad, il nome del gruppo responsabile dell'attacco all'account di Dorsey e di altre celebrità. I messaggi pubblicati sono oltre 50, inclusi riferimenti inappropriati ad altre star - in un tweet per esempio pare ci fosse un riferimento alle dimensioni dei genitali del rapper Eminem - e sono stati cancellati circa 20 minuti dopo l'inizio dell'hackeraggio. Non è la prima volta che si verificano episodi di questo genere ai danni dei protagonisti dello star system americano. Episodi peraltro registrati anche in Europa dove molti artisti, oltre ad essere offesi soprattutto su Twitter dai soliti leoni da tastiera si sono ritrovati con il profilo delle loro pagine sui social completamente taroccati. In più di una occasione, inoltre, come è accaduto alla Carey, sono stati costretti ad abbandonare la piattaforma digitale e ad annunciare di dovervi rinunciare pubblicamente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

