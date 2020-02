LO SPETTACOLO

In fondo, il mio reale non è la vita. È piuttosto il mio lavoro. In scena riesco a giocare con la purezza di una pagina bianca, sulla quale mi diverto come in un grande parco giochi. Alessandro Haber si confessa a pochi giorni dal debutto di Morte di un commesso viaggiatore, il testo più rappresentato di Arthur Miller allestito con la regia di Leo Muscato, in prima nazionale da oggi al 9 febbraio al Teatro Verdi di Padova e poi dal 13 al 16 febbraio al Goldoni di Venezia.

TRAGEDIA AMERICANA

Il testo di Miller è la storia di un piccolo uomo e del suo sogno, più grande di lui, un viaggio nel lato oscuro del sogno americano, incarnato appieno dal protagonista, un venditore di successo ormai sul viale del tramonto. Ad interpretarlo Haber, che dopo essersi cimentato, giovanissimo, nel ruolo del figlio Biff, sarà per la prima volta l'esausto commesso viaggiatore Willy Loman. Il protagonista è un piccolo uomo con un sogno più grande di lui - chiosa l'attore - È un mix di verità e allucinazione che si compie sotto gli occhi del pubblico, chiamato a entrare nella testa del protagonista dove si confondono passato e presente. È una tragedia moderna, un guardare in faccia i valori umani e il fallimento, difficile da accettare nel Paese delle opportunità. In questo lavoro di apparenze e consigli sbagliati, viene da chiedersi cosa possa raccontare oggi il testo. Credo che si ponga l'accento sulla ricerca di una realizzazione personale, in cui però devi credere - replica Haber - Credo sia importante lottare per i propri desideri e obiettivi. Io mi son chiesto cosa avrei fatto se non avessi avuto talenti, ma in realtà non mi son mai detto: questo non ce la farò, ho detto piuttosto: cercherò di farla meglio. Oggi il mondo è pure più complesso, ci sono migliaia di persone che cercano un mondo migliore. E fare il padre è un mestiere difficile. Io l'ho scoperto a 55 anni, quando è nata mia figlia, perché non saprei come indirizzarla e ho sempre vissuto sospeso in questa passione che è il mio lavoro.

TEATRO PER PASSIONE

Haber rivela una passione intensa per il teatro, molto animalesca. Lui che nel cinema ha lavorato con i maggiori registi italiani della sua generazione, riconosce come in teatro fai tuo il testo e cavalchi la bestia, andando a scoprire le sfaccettature e la psicologia di grandi personaggi. Per fortuna dai 25 anni ho sempre avuto ruoli da protagonista. Personaggi potenti e forti, che l'attore incarna e ricostruisce: catturare la vita e portarla addosso sulla scena non è facile e il talento non lo compri al supermercato. Devi piuttosto tirar fuori un'energia unica, perché di fatto stai riscrivendo il testo dando carne e parole. Haber ammette di non aver visto alcuna messinscena della Morte di un commesso viaggiatore e di non averlo voluto: non voglio essere influenzato, ma ricreare il personaggio da zero. Quando sei sulla scena scatta qualcosa ed è fondamentale il confronto con il regista. In questo spettacolo sono impegnati attori molto bravi e Leo Muscato è aperto alla discussione. Abbiamo ridotto il testo e abbiamo dedicato una grande cura ai rapporti tra i soggetti in scena.

Giambattista Marchetto

