Ha fatto molto discutere nei mesi scorsi la richiesta di tutelare come specialità tradizionale garantita il vino locale croato Prosek con denominazione che, per la sua assonanza grafica e fonetica con il nostro Prosecco, sembra suscettibile di poter indurre in errore i consumatori. Per prodotto tipico si intende un manufatto caratteristico dotato di un forte legame con l'area geografica da cui proviene. L'osservazione locale rivela infatti l'esistenza di ambiti geografici e produttivi in cui la specificità di un determinato prodotto è contraddistinta dal proprio legame con il territorio. Gli investimenti compiuti dai produttori di prodotti tipici devono trovare una efficace tutela contro i tentativi di imitazione e contraffazione e le pratiche di concorrenza sleale sempre più frequenti. Sotto questo profilo occorre ricordare come l'Unione Europea da tempo assicuri con propri regolamenti protezione diretta ai prodotti autentici e radicati nel territorio con caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle tradizioni artigianali tipiche. Ciò avviene attraverso il riconoscimento della certificazione di denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. Nello stesso tempo tali registrazioni impongono anche che i relativi prodotti rispondano a rigorosi ed elevati standard di qualità e per tale via offrono quindi altresì una tutela rafforzata anche ai consumatori. Tuttavia come purtroppo anche recentemente hanno dimostrato i casi di indebito sfruttamento dell'italian sounding (il falso Parmesan statunitense) - la contraffazione del made in Italy proprio in quanto evocativo di prodotti di pregio è sempre più aggressiva. Il caso Prosek lo conferma. Curiosamente, qualche giorno prima della domanda di registrazione del vino croato la Corte di Giustizia UE, chiamata ad interpretare la normativa europea sulla protezione delle indicazioni geografiche da parte di un Tribunale spagnolo avanti al quale era stata contestata una denominazione evocativa del noto Champagne francese, aveva avuto modo di riaffermare la tutela dei prodotti Dop da evocazioni indebite anche quando vengano utilizzate per designare prodotti e servizi diversi. E ciò quindi tenendo in considerazione che non è necessario che il prodotto a denominazione protetta e quello contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili, potendo la confusione essere indotta da diversi elementi, compresa l'affinità fonetica e visiva tra i segni, la vicinanza concettuale o la somiglianza tra i prodotti protetti da Dop e quelli contrassegnati dal segno successivo (il famoso Parmesan che imita il Parmigiano Reggiano). Recenti studi hanno confermato che notevoli riflessi positivi in tema di incremento del fatturato delle piccole e medie imprese e di aumento dei livelli occupazionali sono direttamente collegati all'istituzione della normativa europea di protezione dei prodotti tipici locali nel settore agro-alimentare (il bollino Dop al Parmigiano Reggiano ha fatto raddoppiare i livelli occupazionali del settore). Merita allora di essere accolto quindi con favore il percorso recentemente rinnovato dalla Commissione UE per giungere ad una estensione della tutela armonizzata delle indicazioni geografiche anche per i prodotti dell'artigianato e della industria locale (si pensi ad esempio al vetro di Murano o alle ceramiche di Carrara).

