Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ha comperato casa a Venezia. E qui ha scelto di istituire la sua fondazione artistica. Per farlo ha messo gli occhi e la mente su Palazzo Manfrin, un edificio settecentesco, a due passi dal Ponte delle Guglie, nel cuore di Cannaregio, per trasformarlo in una galleria permanente delle sue opere. Ma non solo. L'immobile, restaurato secondo un progetto affidato all'architetto Giulia Foscari, prevede la realizzazione di spazi espositivi, di...