MUSICA

Saranno tre le settimane di residenza al Teatro Verdi di Pordenone della Gustav Mahler Jugendorchester, la più famosa orchestra giovanile al mondo, con due diverse formazioni orchestrali da 40 elementi ciascuna, per un totale di 80 musicisti ad alternarsi nel periodo: la prima è arrivata nei giorni scorsi a Pordenone, per poi lasciare il posto al secondo gruppo che proseguirà prove, selezioni ed esibizioni fino al 31 agosto. Il sodalizio che da quattro anni si rinnova grazie all'importante sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia - assessorato alle attività produttive - di PromoTurismo Friuli Venezia Giulia con la collaborazione del Comune di Pordenone, vede quest'anno il Teatro Verdi affiancare la GMJO come main partner, con una residenza in esclusiva europea: un risultato artistico di grande prestigio ottenuto grazie all'impegno del presidente Giovanni Lessio e del consulente artistico il pianista Maurizio Baglini e ormai anche vero e proprio Ambasciatore culturale per il FVG in campo musicale, che i vertici della Gustav Mahler Jugendorchester hanno voluto anche come coordinatore musicale della residenza insieme ad Alexander Meraviglia Crivelli e come pianista solista per l'ultimo concerto in cartellone al Verdi il 30 agosto.

I CONCERTI

La presenza della GMJO a Pordenone ha consentito anche quest'anno di programmare quattro concerti, due per ciascuna delle formazioni in residenza. Alla prima spetterà il debutto regionale della GMJO oggi, alle 21, nel Duomo di San Giovanni a Lignano Sabbiadoro, vero fiore all'occhiello tra le destinazioni turistico-balneari della regione, che ospiterà l'orchestra grazie al protocollo d'intesa già esistente tra i Comuni di Pordenone e Lignano.

Altrettanto inedita e prestigiosa la location del concerto di martedì 18 agosto: la GMJO approda per la prima volta in territorio triestino, e lo fa al Castello di Miramare alle 21. Il programma musicale è appositamente ideato per i concerti, con musiche di ostakóvi, Janáek e Schubert, e la direzione è del giovane e pluripremiato maestro austriaco Tobias Wögerer. Per entrambi i concerti l'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite, vista la disponibilità contingentata dei posti.

A precedere i due concerti, c'è stato ieri un momento musicale tutto dedicato nel centro storico di Pordenone.

IN SCENA

Alla seconda formazione orchestrale il compito, invece, di suggellare la residenza a Pordenone con due concerti programmati a fine agosto al Teatro Verdi, per i quali sono aperte le prevendite sul sito www.comunalegiuseppeverdi.it

Sabato 29 agosto il concerto Idillio della natura, su musiche di Anton Webern, Gustav Mahler, Franz Schubert e Richard Wagner. Il programma del concerto di domenica 30 agosto, Attesa e Rinascita presenta, invece, musiche di Claude Debussy, Arnold Schoenberg, e Dmitri Shostakovich. Nei concerti anche tre solisti d'eccezione, con il pianoforte di Maurizio Baglini, la splendida voce del soprano tedesco Angela Denoke e la tromba solista del musicista spagnolo Martin Baeza Rubio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA