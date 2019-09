CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Guido Kroemer è un professore tedesco che da 14 anni ha concentrato le sue ricerche sui fattori che aiutano la longevità. Dirige una squadra di ricercatori formidabili che si occupano di Apoptosis, Cancer and Immunity, del French Medical Research Coucil, alla Facoltà di Medicina di Paris Descartes, dove è professore. I risultati delle sue ricerche gli hanno fatto conquistare (anche) il Premio Internazionale Lombardia È Ricerca e un milione di euro, di cui il 70% da investire in ulteriori studi. Qui sta il bello: in collaborazione con...