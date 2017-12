CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GUIDA ONLINE E GRATUITAE alla fine anche Identità Golose ha svelato i suoi ristoranti di Italia (ma anche d'Europa e del mondo) e chiuso la stagione delle guide gastronomiche. Guida per il 3. anno solo in versione onlinee gratuita «per essere più dinamici, senza vincoli di spazio e con la possibilità di continui aggiornamenti in corsa» spiegano i curatori. Dentro, la bellezza di quaranta paesi, oltre all'Italia, che ovviamente la fa da padrone (645 locali sui 907 complessivi) davanti a Francia e Spagna. A proposito di estero: il migliore...