IL LIBROI bambini italiani degli anni del boom cresciuti con Carosello la sera davanti alla tv anticipavano le battute: Lei è infallibile ispettore, non sbaglia mai, Non è esatto. Anche io ho commesso un errore, non ho mai usato la Brillantina Linetti. E nel salutare il pubblico l'ispettore Rock si levava il Borsalino e mostrava la testa lucida.L'interprete, Cesare Polacco, veneziano, era un bravo attore di teatro, doppiatore (sua la voce...