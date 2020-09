LA NARRAZIONE

È ormai da una quindicina d'anni che Martina Parenti e Massimo D'Anolfi vengono apprezzati nel mondo del documentarismo italiano. La Mostra, d'altronde, offrì loro anche una presenza in Concorso (2016, Spira mirabilis), con il loro lavoro probabilmente meno convincente. Ora tornano a Venezia, in Orizzonti, con un film, si direbbe il loro più narrativo, intitolato Guerra e pace («E lo è sempre stato, fin dall'inizio», precisano), che è un percorso sul rapporto secolare tra guerra e immagini, a cominciare dall'invasione italiana in Libia (1911), arrivando alla Unità di Crisi della Farnesina odierna. Il film, che è molto bello, si divide in 4 segmenti (passato remoto, passato prossimo, presente e futuro) e oltre alla Unità del Ministero degli Esteri, comprende luoghi come l'Istituto Luce, l'Ecpad - centro di formazione militare francese -, gli Archivi della Croce Rossa alla Cineteca Svizzera di Losanna. Un lavoro complesso, che apre per la prima volta al mondo scenari invisibili (è quindi anche didattico) e iniziato 3 anni fa, come spiega la coppia di registi: «Stavamo passeggiando per Berna, in mezzo al quartiere delle ambasciate e guardando l'edificio di quella italiana abbiamo pensato di fare un film sulla diplomazia: esiste ancora e che valore ha? Ci siamo chiesti se il cinema fosse un elemento importante, a cominciare dai primi archivi dei pionieri delle immagini, che erano le nuove biblioteche».

CINEMA E MEMORIA

È un film sulla memoria, ma non solo. «Siamo partiti dalla guerra in Libia a inizio Novecento, la prima a essere filmata e proiettata in pubblico. Per le riprese alla Unità di crisi abbiamo cambiato tre ministri: Alfano, Moavero e Di Maio. Abbiamo portato il cinema dove non era mai entrato: è stato emozionante. Quegli sbarchi degli italiani alla conquista della Libia ci sono sembrati lo specchio di quello che accade oggi con la fuga da quelle terre e arrivo da noi». Alla base c'è, come detto, il ricordo: «Ci siamo chiesti tutti molte volte che senso ha la memoria visiva delle guerre precedenti, se poi si continua a farle. È una domanda apparentemente senza risposta, ma non è sbagliato credere che il senso sta proprio nella memoria stessa: conservare le immagini di guerra magari non serve a creare la pace, forse perché come dice una donna vittima dell'Olocausto: nessuno proverà le stesse cose se non è stato presente in quel momento, pur guardando i molti filmati disponibili. Ma conservare serve a ricordare e questo è già molto importante, specie in un momento in cui c'è chi si ostina a negare anche l'Olocausto. Il nostro se vogliamo è un film-impalcatura, dove ci piace ricordare Alessandro Blasetti e Jean Renoir, e dove crediamo di aver messo in luce gli strumenti necessari per il dialogo tra gli uomini e le istituzioni». Il film uscirà nelle sale nel prossimo mese grazie a Istituto Luce.

Adriano De Grandis

