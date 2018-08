Guerra dei Roses tra Brad e Angelina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROAncora una battaglia tra divi di Hollywood. Ancora scambi di accuse e di colpi di fioretto per la gioia di chi ama i feuilleton hollywoodiani. Ancora una volta, loro. Brad Pitt e Angelina Jolie sempre più ai ferri corti. Anche per la gioia di chi, per un verso o per l'altro, parteggia per l'uno o per l'altro. Il nuovo capitolo del loro divorzio sembra andare nella direzione di una Guerra dei Roses (film storico del 1989) con accuse a vicenda e con un tira e molla per questioni di denaro. Sfumate totalmente, quindi, le indiscrezioni...