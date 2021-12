Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LOTTA AL VIRUSVENEZIA Leggero rallentamento, in linea con quanto accade fisiologicamente alla domenica, ieri per le nuove vaccinazioni anti-Covid. L'Ulss 3 Serenissima fa sapere che ci sono state 3.600 somministrazioni su prenotazione rispetto ai 6.500 slot aperti secondo il target richiesto dalla Regione. A queste, però, vanno aggiunte quelle in accesso libero, che negli ultimi giorni si sono stabilizzate sul mezzo migliaio al giorno,...