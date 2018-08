Guasto allo scambio, ritardi sulla Venezia-Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀMESTRE Primi rientri dalle ferie a ostacoli ieri per chi si muove in treno. Un guasto alla stazione di San Stino di Livenza e un intervento della Polizia ferroviaria nei pressi di Monfalcone hanno causato ritardi e un paio di cancellazioni lungo la linea Venezia-Trieste, con ripercussioni anche sulla tratta per Udine. Il primo guasto si è verificato nel pomeriggio e ha interessato uno scambio bloccato alla stazione di San Stino, che ha costretto a rallentare la circolazione dei treni. Quasi contemporaneamente, fra Monfalcone e Bivio...