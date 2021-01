CANNAREGIO

VENEZIA Durante certe giornate, chi abita nei piani bassi del nuovo complesso Coletti non può aprire le finestre. Sale un puzzo insopportabile da fogna che proviene dal canale delle Cappuccine, tra la fondamenta omonima e Sacca San Girolamo.

«È il caso di una tubazione ovviamente rotta - segnala un residente, Pietro Grandese - si tratta di tutto l'apparato idraulico attinente al depuratore, come mi è strato riferito dall'azienda Tev Group, che lo gestisce per Veritas. La questione va avanti da più di un anno e Veritas, che ha la responsabilità dei depuratori, non si attivava e ritardava i lavori, credo per motivi economici. Arriviamo ad agosto, quando Enrico Semenzato, responsabile della Tev Group, mi ha garantito che tutto era stato risolto. Apparentemente, perché una settimana fa, alle 14, la bolla maleodorante e scura è ritornata, ben visibile al centro del canale: un a specie di geyser che sembra voler uscire come a Yellowstone o in Islanda. Il danno va risolto rapidamente e definitivamente».

Le persone che sono esasperate dalla situazione sono sempre di più.

«Fa veramente schifo vedere questo liquido scuro e puzzolente, soprattutto d'estate - dicono gli inquilini del Coletti - È un problema che va e viene, alle volte si attenua ed altre aumenta. Abbiamo in merito mandato anche un esposto alla Procura della Repubblica, ma non abbiamo ottenuto ad ora alcuna risposta».

Il depuratore in questione, chiamato dei Tre Archi è allocato nell'area San Marco, alla fine della fondamenta di Cannaregio, e serve tutta Sacca San Girolamo e dintorni.

