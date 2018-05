CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Guardiamoci dai moralisti e dai dissacratori, nemici della virtù. I moralisti che se proclamano depositari e alfieri non ne sono che gli ipocriti tutori e gli astuti paladini. Il moralista non ama la morale, che non conosce. Parla in suo nome e la sfoggia non solo per denunciare i vizi e i peccati altrui, ma anche, e soprattutto, per celare i propri.Dietro le sue filippiche e le sue omelie c'è la vanità e la velleità di sembrare migliore di quello che è. Nessuno è meno disinteressato di lui perché nessuno ha la coscienza meno...