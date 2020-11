CAPITANERIA

VENEZIA È stato presentato ieri, nella sede del comando generale delle Capitanerie di porto, il calendario 2021 della Guardia Costiera. Realizzato dal fotografo e subacqueo Sergio Riccardo, sotto la direzione artistica di Alberto Luca Recchi, il calendario 2021 ha come tema il mondo sommerso e la componente subacquea della Guardia Costiera, che quest'anno celebra 25 anni. L'intento del calendario è quello di raccontare il mare Mediterraneo e la sua evoluzione, evidenziando come nel tempo l'azione umana abbia modificato questo complesso ecosistema, e come la stessa azione dell'uomo possa contribuire a ripristinarne lo stato originario, anche grazie al contributo della Guardia Costiera e di tutta la collettività.

I cinque punti sui quali ruota il tema centrale del calendario, infatti, (sicurezza, bellezza e degrado ambientale, pesca e archeologia), sono tutti tesi a dimostrare quanto l'azione dell'uomo possa influenzare l'habitat marino e costiero. E non a caso gli splendidi scatti realizzati da Sergio Riccardo, grazie anche al contributo della componente subacquea della Guardia Costiera, ripropongono tematiche attuali e di interesse universale sullo sfondo di location d'eccezione, quali la Cattedrale di Marettimo, il Parco Archeologico sommerso di Baia (Pozzuoli) e di Cala Reale (isola di Asinara), come pure una piattaforma estrattiva al largo di San Benedetto del Tronto.

