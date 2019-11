Guardami le spalle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TENDENZAAlzare le spalle, per mostrare disinteresse. Colpire - o parlare - alle spalle, manifestando vigliaccheria. Gettarsi qualcosa alle spalle, per trovare la forza per andare avanti. E ancora, avere la testa sulle spalle, dimostrandosi responsabili, o gravarle di pesi e problemi, come moderni Atlante. Guardarsi alle spalle, per diffidenza, o esprimere fiducia affidando a qualcuno il compito di farlo. Ma magari chissà, farsi guardare le spalle semplicemente per andare via, seminare gli altri nella corsa verso il traguardo e lasciarli...