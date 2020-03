Gruppo Alcuni, fondato a Treviso da Sergio e Francesco Manfio e Laura Fintina nel 1973, è tra le più importanti società europee nel settore della ideazione e produzione di cartoon per bambini. Si occupa di cartoni animati, trasmissioni tv, programmazione teatrale e del parco degli Alberi Parlanti -parco tematico di edutainment per bambini e famiglie. Tra le maggiori strutture multimediali per l'infanzia in Europa, Gruppo Alcuni è presente con le proprie produzioni per cinema e tv in 142 paesi del mondo. Tra i lavori più recenti la serie Mini Cuccioli (in onda ogni giorno su Rai YoYo) e la recentissima Leo da Vinci (foto a fianco: in onda su Rai Gulp) e ora inserito nel palinsesto mattutino di Raidue nei programmi di qualità rivolti ai bambini e ai ragazzi. Nel 2018 sono usciti nelle sale i lungometraggi Mini Cuccioli Le Quattro Stagioni e Leo da Vinci Missione Monna Lisa. Tra le collaborazioni prestigiose, quella con l'Unesco, da cui è nato il progetto Un disegno per la pace e H2Ooooh! sulla tutela del patrimonio idrico mondiale. Insieme alle Nazioni Unite, Unesco Venice Office e Fao Gruppo Alcuni ha coprodotto con RaiFiction la serie Leonardo Expo, che parla in modo semplice e divertente di produzione/consumo di cibo e dei temi di Expo 2015.

