X-Factor 2020 pianta le sue prime bandierine a Nordest. Nella prima delle tre audition del talent, in onda a partire da domani sera sui canali a pagamento e free del pianeta Sky, si giocano un posto al sole quattro concorrenti veneti. Davanti ai nuovi giudici in carica, i veterani richiamati in servizio Mika e Manuel Agnelli (tre stagioni a testa, la prima volta insieme) e le new entry Emma ed Hell Raton, si presentano una classica boy band, una rarissima girl band e due promettenti interpreti che hanno scelto di affrontare da sole l'impegnativa selezione. Gli Anthea Dreams sono cinque giovanissimi (un 16enne, tre 17enni e un 19enne di Vicenza) con una predilezione per il punk rock e l'hard blues. È tutta femminile la formazione di Twemsis, tre sorelle di Bassano del Grappa (19, 22 e 25 anni), che hanno mosso i primi passi nella musica a Tombolo (Padova), dove vivono con la famiglia di origine marocchina. A X-Factor tentano la fortuna con il raggaeton di J Balvin Loco Contigo, che potrebbe intrigare il neo giudice Hell Raton (al secolo Manuel Zappadu), nato in Italia ma cresciuto in Ecuador.

Di Vittorio Veneto (TV) è la 17enne Giada Varaschin. Grande fan del pop rock angloamericano, Giada canta in una cover band con cui fa gavetta nei locali della sua città, ma per convincere i giudici ha deciso di scalare un brano iconico come Don't Rain On My Parade, cavallo di battaglia di Barbra Streisand, rispolverato recentemente anche da Glee. Last but not least, tenta la sorte la talentuosa Sara Sgarabottolo, 17 anni anche lei, di Padova, «come il mio accento inascoltabile», dice autoironica. Comunque vada per i nostri artisti, al cospetto della giuria e nel seguito delle selezioni, di una cosa possono essere certi: hanno già avuto l'attenzione degli addetti ai lavori, che li hanno portati fin quì, scrematura dopo scrematura: dai 40mila candidati iniziali alle migliaia di provini a distanza, ai 1000 ascoltati in presenza, alla rosa assai ristretta ammessa alle audition. E, almeno domani, quella del pubblico televisivo, l'unico garantito in questa prima fase della caccia all'X-Factor.

