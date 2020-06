Del Marostica Summer Festival, dopo l'annuncio dei grandi eventi rinviati, l'«Omaggio a Ennio Morricone» (nella foto) con il maestro Diego Basso e il celebre flautista Andrea Griminelli va in scena il 22 e il 23 luglio alle 21.30 a Marostica con una nuova veste, quella di ringraziamento a favore degli operatori che in questi mesi di pandemia si sono trovati in prima linea e hanno operato nella lotta al Covid. L'iniziativa, in prima mondiale, organizzata da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, è sostenuta da Fondazione Banca Popolare di Marostica-Volksbank e da Banca Popolare Volksbank, con il contributo anche di Confcommercio Marostica, che hanno deciso di dedicare il gran galà del 22 luglio a chi opera nel mondo della sanità e della salute. Sarà aperto al pubblico, con biglietti a partire da 20 euro, il concerto del 23 luglio che vedrà esibirsi l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il coro lirico Opera House e il Coro Art Voice Academy, diretti dal maestro Basso, con la partecipazione di Andrea Griminelli. Il programma prevede una rassegna delle più famose colonne sonore, selezionate tra le oltre quattrocento musiche da film che Morricone ha composto. Entrambi conoscitori ed estimatori della musica del grande compositore, Basso ha diretto numerosi concerti dedicati all'universo di Morricone, mentre per Griminelli Morricone ha scritto personalmente composizioni per flauto e orchestra. «Il concerto di Marostica - commenta Griminelli - su questo repertorio e con questa formazione, sarà un prima mondiale. Non poteva essere diversamente. Gli operatori sanitari sono i nostri eroi. Morricone del resto ha molto cuore nei suoi brani, soprattutto nelle melodie più famose. Sarà un onore suonare con il maestro Basso, cercando di arrivare a più persone possibili e trasformando la piazza in un palcoscenico internazionale». «In linea con le nuove disposizioni - ha spiegato Valerio Simonato, titolare di Due Punti Eventi - non solo allestiremo una platea per mille spettatori, ma abbiamo messo a punto un piano di sicurezza specifico per i numerosi orchestrali, artisti e addetti ai lavori coinvolti nello spettacolo. Non è stato facile rimettere in scena una produzione di questo calibro, ma la passione che nutriamo per questo lavoro ci spinge a superare ogni difficoltà».

