LA SCOMPARSA

Se ne è andato un maestro dell'architettura. Ed è la prima vittima illustre del Coronavirus. È morto ieri, all'età di 92 anni, Vittorio Gregotti, ricoverato da alcuni giorni nella clinica San Giuseppe di Milano. Anche la moglie, Marina Mazza, veneziana, è ricoverata con i sintomi del virus nella stessa clinica. Grande architetto, Gregotti non è era soprattutto una archistar, un termine che lo mandava su tutte le furie in aperta polemica con la consuetudine, fin troppo di moda, di questi tempi.

CONTRO LE ARCHISTAR

E così rispondeva a chi gli chiedeva che ne pensasse di cosa fosse oggi lo stato dell'architettura. «Un vero disastro - disse - Gli architetti si limitano a creare immagini, a stupire anzichè proporre progetti». Ed è proprio in queste parole che si può leggere la poetica di Gregotti, nato a Novara, figlio di un imprenditore che, per fargli conoscere il mondo del lavoro, decise di farlo lavorare in fabbrica come operaio. Ma a poco a poco, Gregotti si affranca dai desideri del padre, per intraprendere la strada dell'architettura scegliendo di laureasi al Politecnico di Milano. Dopo una prima esperienza in Francia, entra a far parte dell'équipe di Ernesto Nathan Rogers ed è l'inizio di una carriera nazionale e internazionale prima affiancandosi al Neoliberty e poi approdando al Razionalismo moderno, diventandone uno dei maggiori portavoce, con grande attenzione al mondo circostante, al territorio e all'uso sociale dell'architettura.

RAZIONALISMO E TERRITORIO

«Oggi - disse in una recente occasione - non ci si preoccupa di rappresentare una condizione sociale collettiva. È andato via via smarrendosi il disegno complessivo della città, che oggi viene progettata per pezzi incoerenti, troppo regolata da interessi». Affermazioni forti. Ed è proprio tutta l'opera e l'azione professionale di Gregotti ad essere caratterizzate dalla lotte alle cesure nelle periferie. Alla volontà di dare vigore alle aree lontane nell'estremo tentativo di valorizzare il territorio. Ne sono ad esempio gli interventi nelle aree popolari come gli alloggi all'area ex Saffa di Cannaregio in due fasi (1981-85; 1998-2001) a Venezia; il riordino e l'assetto delle aree portuali veneziane; il travagliato percorso del quartiere Zen di Palermo; gli interventi nelle aree cittadine di Milano (Cadorna); la Bicocca sempre nel capoluogo lombardo; il Quartiere fieristico di Ferrara, gli interventi sugli stadi a Nimes, a Genova, l'idea di una nuova città da realizzare sul Mar Nero in Ucraina, una infinità di Piani regolatori di città, grandi e piccole e molto altro ancora.

CENTRO E PERIFERIA

Un'attività che si è protratta a partire dagli inizi degli anni Sessanta fino al 2017 quando ufficialmente chiuse il suo studio d'architetto. Disse in quell'occasione: L'architettura non mi interessa più. E i futuri architetti mi preoccupano per il loro disorientamento. Vengono spinti a coltivare una pura professionalità oppure ad avere una formazione figurativa stravagante». Gregotti, nonostante un'attività nazionale e internazionale, aveva un rapporto profondo con Venezia. Qui, per molto tempo è stato tra i docenti di punta dell'Istituto universitario di Architettura (Iuav) negli anni d'oro di Giuseppe Samonà, Carlo Aymonino, Manfredo Tafuri, Aldo Rossi, Massimo Cacciari e Paolo Ceccarelli.

IL RUOLO DI VENEZIA

E sempre a Venezia, dal 1974 al 1976, subito dopo il periodo della contestazione, aveva ridato fiato alla Biennale Arti Visive, riaprendo la strada alle grandi esposizioni che poi negli anni sarebbero approdate, in altro modo, alla nascita della Biennale Architettura. E sempre a Venezia, Gregotti aveva dedicato uno dei suoi libri Venezia città della modernità edito nel 1998 per i tipi del Consorzio Venezia Nuova. Alla città era molto legato avendo scelto di vivere a Palazzo Mocenigo, nel cuore della città, soprattutto nel periodo estivo, pur lamentandosi nell'invasione turistica. Diceva: «A Venezia siamo flagellati da un certo tipo di turismo. Me ne sto in casa nelle ore più critiche (...) poi esco e mi godo la città quando è tornata la calma». Un grande Maestro, profondo e autentico come sempre sono stati i grandi», ha detto commosso, Renzo Piano, che di Gregotti è stato allievo, sodale, amico. Ma anche uno - è sempre Piano che parla - «che ci lascia una grande eredità in difesa della città e del suo territorio». Un grande che nelle linee sempre pulite dei suoi edifici predicava la semplicità, quella più vera che nasce dalla complessità, «un'architettura poetica» diceva, «capace di diventare nobilmente semplice».

Paolo Navarro Dina

