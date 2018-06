Gravel, la speranza balla con i bastardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN SCENAC'è una speranza anche per i bastardi. Ne è convinto il coreografo canadese Fréderick Gravel e lo specifica già nel titolo dello spettacolo che presenterà domani, alle 22, al Teatro Piccolo Arsenale: Some Hope for the Bastards. Un progetto articolato, una mescolanza di musica e ballo in prima italiana per la Biennale Danza di Venezia.Gravel, 40 anni, è un personaggio eclettico famoso per le sue scene underground con creazioni che fondono indie rock e arte. Ancora una volta occuperà la scena con la GAnG, il suo collettivo di...